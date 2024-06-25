При атаке ВС Украины на пляж в Севастополе произошло чудо, благодаря которому жертв оказалось меньше, чем могло быть. Об этом порталу Daily Storm заявили бойцы ВС России. По словам военных, до 70% содержимого выпущенной ВСУ ракеты не достигло земли.
"Это чудо, что большая часть не посыпалась на район отдыхающих. Над самим пляжем и вовсе произошло несколько разрывов", — заявил оператор ЗРК "Панцирь" системы ПВО.
Он отметил, что в противном случае жертв атаки могло быть гораздо больше. Боеприпасы рассыпались дождём на площади со стадион. Большая часть упала в воду, вызвав взрывы с фонтанами брызг. Люди бежали уже когда все закончилось. Весь прилёт занял пять секунд — адекватно среагировать на такое невозможно, считают военные эксперты.
"Знаете, что могло быть гораздо страшнее? Если бы пляж оказался каменный. Или асфальт, прилёты в асфальт гораздо страшнее, чем на песчаный пляж. Это вам любой разбирающийся в баллистике объяснит", — прокомментировал удар "Тринадцатый".
Фото: commons.wikimedia.org/Юровский Александр (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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