Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 26.06.2024 : 87,277
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 26.06.2024 : 93,7347
Оператор ЗРК
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 21:06

Оператор ЗРК "Панцирь" ВС РФ: при обстреле ВСУ пляжа Севастополя произошло чудо

При атаке ВС Украины на пляж в Севастополе произошло чудо, благодаря которому жертв оказалось меньше, чем могло быть. Об этом порталу Daily Storm заявили бойцы ВС России. По словам военных, до 70% содержимого выпущенной ВСУ ракеты не достигло земли.

"Это чудо, что большая часть не посыпалась на район отдыхающих. Над самим пляжем и вовсе произошло несколько разрывов", — заявил оператор ЗРК "Панцирь" системы ПВО.

Он отметил, что в противном случае жертв атаки могло быть гораздо больше. Боеприпасы рассыпались дождём на площади со стадион. Большая часть упала в воду, вызвав взрывы с фонтанами брызг. Люди бежали уже когда все закончилось. Весь прилёт занял пять секунд — адекватно среагировать на такое невозможно, считают военные эксперты.

"Знаете, что могло быть гораздо страшнее? Если бы пляж оказался каменный. Или асфальт, прилёты в асфальт гораздо страшнее, чем на песчаный пляж. Это вам любой разбирающийся в баллистике объяснит", — прокомментировал удар "Тринадцатый".

Фото: commons.wikimedia.org/Юровский Александр (Creative Commons Attribution 4.0 International)

Мир

Илон Маск раскрыл стоимость новых роботов Tesla Optimus Gen 2: от 10 до 20 тысяч долларов

Илон Маск раскрыл стоимость новых роботов Tesla Optimus Gen 2: от 10 до 20 тысяч долларов

Илон Маск анонсировал обновленную версию человекоподобного робота Tesla Optimus Gen 2 и озвучил его стоимость на собрании акционеров Tesla.

Читать полностью
Агентство IslamNews раскритиковало ношение никаба террористами

Агентство IslamNews раскритиковало ношение никаба террористами

Один из участников теракта в Дагестане имел при себе никаб. Об этом пишет IslamNews со ссылкой на "ЧП Кавказ". Авторы предполагают, что террорист планировал использовать никаб для сокрытия лица и побега с места преступления.

Читать полностью

Общество

"Авито Авто": самой популярной новой моделью Skoda является Kodiaq

Эксперты "Авито Авто" проанализировали рынок новых и подержанных автомобилей Skoda в России за период с января по май 2024 года.

Читать полностью
В Лондоне выяснили, что слабые реакции в миндалевидном теле мозга указывают на стойкую депрессию

В Лондоне выяснили, что слабые реакции в миндалевидном теле мозга указывают на стойкую депрессию

Исследователи из Королевского колледжа Лондона выяснили, что слабые реакции миндалевидного тела мозга на положительные эмоции могут предсказывать неэффективность стандартного лечения депрессии.

Читать полностью

Новости