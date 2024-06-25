Киев не получит приглашения для членства в блоке НАТО на предстоящем саммите Альянса. Однако для этого процесса будет создан "институциональный мост", заявил директор по делам ЕС Совбеза США Майкл Карпентер.
"На саммите Киев не получит приглашение. Это было протелеграфировано ясно. Что касается конкретных результатов, которые представят на саммите, речь идёт о том, чтобы предоставить Украине институциональный мост к включению в состав НАТО", — сказал Карпентер.
По его словам, суть данной инициативы заключается в том, чтобы Киев был готов к функционированию в составе военно-политического блока НАТО, как только у всех 32 членов Альянса созреет политическая воля пригласить Украину в свои ряды.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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