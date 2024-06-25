Один из участников теракта в Дагестане имел при себе никаб. Об этом пишет IslamNews со ссылкой на "ЧП Кавказ". Авторы предполагают, что террорист планировал использовать никаб для сокрытия лица и побега с места преступления.
"Ислам запрещает убийство гражданского населения, посягательство на храмы и священников других религий. С осуждением теракта выступили все духовные лидеры мусульман РФ, назвав произошедшее актом неверия и беззакония", — говорится в сообщении.
На фоне этих событий возобновились споры о запрете никаба, инициированные Валерием Фадеевым. По данным IslamNews, муфтий ЧР Салах Межиев заявил, что никаб является обычаем, не имеющим прямого отношения к исламу. Он подчеркнул, что покрытие лица не является религиозным предписанием, в то время как ношение хиджаба, не закрывающего лицо, является обязательным для зрелых мусульманок.
Авторы портала также отметили, что закрытие лица также не является экстремистским проявлением.
"Однако практика показала: там, где никабы распространены, их использование облегчает экстремистам совершение преступления. Террористы бросают тень и на ислам, вызывая неприятие иноверцев", — говорится в сообщении.
Муфтий Египта Шауки Аллам также объяснил, что в исламе нет требования закрывать лицо. Более того, в некоторых обстоятельствах это нежелательно, особенно в связи с вопросами безопасности, в том числе самих мусульман.
Фото: commons.wikimedia.org/Vyacheslav Argenberg (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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