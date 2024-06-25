Бывший офицер разведки США и военный аналитик Скотт Риттер заявил, что никто не должен переносить то, с чем пришлось столкнуться главе WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Это заявление он сделал в соцсети X.

Ассанжа недавно освободили под залог из британской тюрьмы после того, как он договорился с властями Штатов о частичном признании вины в обмен на смягчение приговора до пяти лет, которые он уже провёл за решеткой.

"Никто не должен переносить то, выпало ему. Будь проклята Америка, она не защитила Джулиана и не защищает свободу слова", — написал Риттер.

По словам аналитика, освобождение Ассанжа обошлось весьма дорого, и свобода слова в Штатах "больше не свободна". Джулиан Ассанж, австралиец по происхождению, стал всемирно известен после основания WikiLeaks. На ресурсе были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных данных о войнах в Афганистане и Ираке, о тюрьме Гуантанамо, а также дипломатические депеши и переписка Хиллари Клинтон.

Фото: сommons.wikimedia.org/Julian Assange & Martina Haris (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)