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Риттер: США не защитили главу WikiLeaks Ассанжа и свободу слова
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 20:40

Риттер: США не защитили главу WikiLeaks Ассанжа и свободу слова

Бывший офицер разведки США и военный аналитик Скотт Риттер заявил, что никто не должен переносить то, с чем пришлось столкнуться главе WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Это заявление он сделал в соцсети X.

Ассанжа недавно освободили под залог из британской тюрьмы после того, как он договорился с властями Штатов о частичном признании вины в обмен на смягчение приговора до пяти лет, которые он уже провёл за решеткой.

"Никто не должен переносить то, выпало ему. Будь проклята Америка, она не защитила Джулиана и не защищает свободу слова", — написал Риттер.

По словам аналитика, освобождение Ассанжа обошлось весьма дорого, и свобода слова в Штатах "больше не свободна". Джулиан Ассанж, австралиец по происхождению, стал всемирно известен после основания WikiLeaks. На ресурсе были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных данных о войнах в Афганистане и Ираке, о тюрьме Гуантанамо, а также дипломатические депеши и переписка Хиллари Клинтон.

Фото: сommons.wikimedia.org/Julian Assange & Martina Haris (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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