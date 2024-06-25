В Telegram-канале Baza появилось видео, зафиксировавшее в кафе на пляже Учкуевка в Севастополе ракетную атаку ВСУ 23 июня. В начале записи видны взрывы как на море, так и на берегу, заставившие многих отдыхающих спешно искать укрытие от осколков кассетных боеприпасов.
"Мы изначально не обращали внимания на звуки, думали, что это учения", — рассказал один из посетителей кафе.
На кадрах видно, как пляж в Учкуевке был обстрелян ракетами MGM-140 ATACMS с кассетными боеприпасами, в результате чего пострадали 153 человека. На пляж попало лишь несколько боевых элементов, но последствия оказались катастрофическими.
Этот инцидент вызывает серьёзные опасения о потенциальных масштабах трагедии, если бы все пять ракет достигли цели, особенно в день праздника, когда улицы наполнены людьми. Вероятно, официальный Киев готовил масштабный теракт. Эпизоды, зафиксированные на видео, подчёркивают необходимость привлечения международного внимания к сложившейся ситуации.
Фото: commons.wikimedia.org/Алексей Решетников (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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