В Telegram-канале Baza появилось видео, зафиксировавшее в кафе на пляже Учкуевка в Севастополе ракетную атаку ВСУ 23 июня. В начале записи видны взрывы как на море, так и на берегу, заставившие многих отдыхающих спешно искать укрытие от осколков кассетных боеприпасов.

"Мы изначально не обращали внимания на звуки, думали, что это учения", — рассказал один из посетителей кафе.

На кадрах видно, как пляж в Учкуевке был обстрелян ракетами MGM-140 ATACMS с кассетными боеприпасами, в результате чего пострадали 153 человека. На пляж попало лишь несколько боевых элементов, но последствия оказались катастрофическими.

Этот инцидент вызывает серьёзные опасения о потенциальных масштабах трагедии, если бы все пять ракет достигли цели, особенно в день праздника, когда улицы наполнены людьми. Вероятно, официальный Киев готовил масштабный теракт. Эпизоды, зафиксированные на видео, подчёркивают необходимость привлечения международного внимания к сложившейся ситуации.

Фото: commons.wikimedia.org/Алексей Решетников (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)