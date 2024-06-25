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Правительство Украины уволило главу Винницкой ОГА Борзова
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 18:36

Правительство Украины уволило главу Винницкой ОГА Борзова

Правительство Украины приняло решение об увольнении Сергея Борзова с должности главы Винницкой ОГА. Об этом сообщили во вторник через Telegram-канал правительства. Указ об увольнении был поддержан Владимиром Зеленским, однако конкретные причины данного решения не были озвучены. Сергей Борзов занимал пост главы Винницкой администрации с июня 2020 года.

"На Украине уволен губернатор Винницкой области Борзов, который использовал ТЦК, мобилизуя всех, кто ему по какой-то причине не понравился. Разъезжая в пьяном виде по Виннице, Борзов устраивал охоту на мужчин. Допрыгался, уволили и будут судить. Интересно, залог — и за границу, к своим имениям?", — задаётся вопросом Telegram-канал "Первый Харьковский".

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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