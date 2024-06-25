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Командир ОС ВСУ Гнатов обвинён в массовых убийствах граждан ДНР
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 18:26

Командир ОС ВСУ Гнатов обвинён в массовых убийствах граждан ДНР

Бригадный генерал Андрей Гнатов, недавно назначенный Зеленским на должность командующего Объединёнными силами ВСУ, стал объектом обвинений РФ за совершённые теракты в Донецкой Республике. Согласно данным от URA.RU, Гнатов был приговорён к 28 годам тюрьмы за убийства мирных граждан на территории ДНР.

Гнатов начал свою военную карьеру после окончания Харьковского института танковых войск в 200-ом. Он занимал руководящие позиции в различных частях, включая командование 36 бригадой морпехов в 2018-2021 годы, когда ему было присвоено звание бригадного генерала.

В 2022 году Гнатов стал замкомандующего войсками ОК "Юг" Сухопутных войск ВСУ. В России его осудили за приказы, предположительно, связанные с обстрелами населённых пунктов ДНР в 2019 году, в результате которых погибли мирные жители и было разрушено 19 жилых помещений.

Представитель Госдумы России генерал-полковник Виктор Заварзин выразил мнение, что события вокруг назначения Гнатова подтверждают внутреннюю борьбу за власть на Украине между политиками и военными. Эта новость охватывает основные аспекты дела Гнатова, включая его военную карьеру, обвинения и реакцию политика РФ на его назначение.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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