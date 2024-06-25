Юрий Болоховец, гендиректор компании "Леса Украины", заявил, что за последний год темпы мобилизации сотрудников его предприятия выросли в 10 раз. Он поделился информацией на своей странице в соцсети, отметив, что ежедневно около 100 работников получают повестки.

"В один из дней оповещения от ТЦК и СП получили 119 человек. Несколько недель назад было 220. Это отражает рост темпов мобилизации, хотя не всех мобилизуют", — пояснил Болоховец.

Он также отметил, что "Леса Украины" играют критическую роль в экономике страны и имеют право на бронирование части своих военнообязанных работников. Болоховец подчеркнул, что большинство работников не скрываются от повесток, хотя некоторые выбирают увольнение, чтобы избежать обновления воинских данных. В условиях дефицита кадров компания активно привлекает молодёжь и демобилизованных мужчин до 25 лет.

Ранее представитель МО Украины сообщил, что менее половины военнообязанных граждан страны были годны к мобилизации, так как многие из них имели бронь или право на отсрочку. Заявление руководства отражает ключевые моменты о росте мобилизации в "Лесах Украины" и дополняет информацию о текущей ситуации с кадрами в компании.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)