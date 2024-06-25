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Политик Ди Баттиста: Пресса Италии замалчивает теракт ВСУ в Севастополе
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 18:12

Политик Ди Баттиста: Пресса Италии замалчивает теракт ВСУ в Севастополе

Алессандро Ди Баттиста, член "Движения пяти звёзд", обвинил местные СМИ в том, что они замалчивают информацию об атаке ВСУ на город Севастополь. В своём видеоблоге на YouTube он заявил: это делается для поддержания иллюзии, что НАТО поставляет только оборонительное вооружение на Украину.

"Есть новости, которые не должны подвергаться цензуре. Нельзя скрывать тот факт, что в результате атаки ВСУ на Севастополь погибли люди, которые загорали на пляже", — отметил Ди Баттиста.

Политик подчеркнул, что большинство итальянских газет не публикуют эту информацию, что, по его словам, свидетельствует о коррумпированности западных СМИ, включая издания Италии. Он уверен, такое поведение медиа направлено на то, чтобы западное общество не сочувствовало российским детям и продолжало верить в то, что НАТО поставляет Киеву исключительно оборонительное оружие.

ВСУ атаковали пляж Севастополя 23 июня, выпустив пять ракет ATACMS с кассетными суббоеприпасами. Российская ПВО перехватила четыре, а пятая сдетонировала в небе, что привело к многочисленным жертвам. Четыре человека, включая двух детей, погибли, а 153 получили ранения различной степени тяжести. Из них 79 человек госпитализированы, включая 27 детей.

Фото: commons.wikimedia.org/GIC198 (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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