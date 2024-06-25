Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев высказал критику в адрес идеи вернуть украинских беженцев обратно в страну, назвав это предложение популизмом. В интервью Phoenix он прокомментировал высказывание депутата бундестага от партии ХСС Александра Добриндта о необходимости вернуть неработающих украинцев домой.
"Оно обезличенное и очень популистское", — подчеркнул посол.
Он также отметил, что украинцы успешно интегрируются на рынке труда ФРГ, превосходя в этом плане представителей других национальностей. Ранее депутат Добриндт предложил сделать работу обязательным условием для пребывания украинцев в Германии, утверждая, что пособия по безработице изначально выделялись как временная мера поддержки. Посол Макеев также высказал предложение снизить требования к знанию немецкого языка для граждан Украины, что, по его мнению, может способствовать лучшей интеграции беженцев.
Фото: commons.wikimedia.org/Raimond Spekking (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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