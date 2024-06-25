Архиепископ Карло Мария Вигано оказался в центре раздоров Католической церкви между консерваторами и либералами. Его критика в адрес Папы Франциска была направлена на обвинения в сокрытии сексуальных домогательств и пропаганде либеральных идей в Церкви.

Несмотря на его долгую службу Церкви и работу в Ватикане, Вигано оказался на пути с консервативными устоями после прихода на престол Франциска. Конфликт усугубился после его публикации обвинительного письма в 2018-ом, в котором он утверждал, что Папа Франциск знал о сексуальных домогательствах и не принял мер.

После новых обвинений в продвижении гомосексуализма и гендерных идей, Вигано стал объектом внимания Дикастерии доктрины веры — структуры, занимающейся защитой чистоты вероучения в Церкви. Ему была направлена повестка, однако он отказался явиться.

Судя по реакции в Ватикане, его действия рассматриваются как серьёзное нарушение и угроза для единства Церкви. Последствия для Вигано могут быть серьёзными влоть до отлучения от Церкви.

Нарастающее напряжение в Католической церкви между традиционалистами и реформаторами прокомментировал историк Алексей Юдин. Раскол в Церкви не исключён, хотя многие эксперты видят эту ситуацию как ещё одну фазу в истории внутренних противоречий и адаптации Церкви к вызовам времени.

"Проблема противостояния либералов и консерваторов старая. И эта история — одна из вспышек. Я бы не сказал, что Франциск борется с традиционалистским крылом. Речь о единичных случаях. Но начало многообещающее. За последние 100 лет столь громких обвинений в ереси в Католической церкви ещё не было. Если Вигано возглавит оппозицию, организация окажется на грани раскола. К тому же у архиепископа припрятано достаточно секретов о руководстве. Но и понтификат Франциска — самый конфликтный за век. И если Папе Римскому комфортно, не исключено, что Церковь переживёт очередную бурю", — приводит его слова РИА Новости.

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