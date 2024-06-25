Лётчики ВКС РФ провели акцию устрашения для Global Hawk над Чёрным морем, сообщил Fighterbomber. По данным автора канала, в акции участвовал МиГ-31. Хотя официального подтверждения не поступало, подробности обещали предоставить позже.
Генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный лётчик РФ, объяснил, как могла выглядеть эта акция устрашения. По его словам, организовать полёты для создания зоны турбулентности вокруг вражеского аппарата вполне возможно.
"Наши самолёты способны создать спутный след от реактивных двигателей, на больших высотах он сохраняется и плавно спускается под тяжестью воздушных масс. Это может повлиять на полёты нескоростных реактивных, либо турбовинтовых самолётов, особенно дроном", — рассказал Попов "МК".
Лётчик отметил, что для Global Hawk такие условия не критичны, поскольку беспилотник массивен, может развивать большую скорость и устойчив к аэродинамическим "болтанкам". Однако если самолёт ВКС РФ пролетел близко от дрона, вызванное им возмущение воздушных масс могло повлиять на работу аппарата США.
Попов также напомнил, что БПЛА-разведчики летают на высоте 12-18 км и редко поднимаются до 18-20 км. В то время как МиГ-31 может спокойно подниматься на высоту 20 км и выше.
"Есть и рекордные полёты выше этой отметки. МиГ-31 может работать с вооружением, выполнять патрулирование и создавать турбулентный поток. Теоретически это возможно, но экономически невыгодно", — добавил генерал.
Военный лётчик также поделился своим опытом попадания в спутный след.
"На больших высотах в групповых полётах я попадал в спутный след от впереди идущего борта. Возникают большие колебания, резко меняется подъёмная сила, возникает "болтанка", особенно в следе от большого самолёта", — заключил Попов.
Фото: commons.wikimedia.org/Alex Beltyukov (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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