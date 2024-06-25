В зоне СВО российские войска продолжают продвижение вглубь обороны противника, действуя под прикрытием артиллерии. Бойцы "Востока" ведут интенсивные обстрелы по опорным пунктам ВСУ, срывая одну ротацию за другой.
Передвижение артиллеристов проходит незаметно благодаря лесной местности, скрывающей их действия от разведки ВСУ. Однако в небе кружат дроны, о чём предупреждает писк радара. Расчёты орудий Д-20 первым делом выявляют укрытия. Позиции регулярно обрабатываются FPV-дронами, а местность усеяна траншеями.
Боец "Дельта" рассказывает: "Мы заранее подготавливаем огневую позицию, роем окопы, оборудуем места для хранения снарядов и проживания".
Работы у артиллеристов много: пехота идёт вперёд, и без поддержки ей не обойтись. До позиций ВСУ меньше 10 км. Главная задача расчётов — сорвать ротацию врага и не дать доставить боекомплект. Ежедневно Д-20 производят 70-80 выстрелов, поражая технику и позиции противника. Военные работают быстро: после шести выстрелов прячутся от ответного огня.
Покидая позиции, бойцы слышат звук детектора, предупреждающий о FPV-дроне. Водитель выжимает из авто максимум, чтобы быстрее покинуть опасную зону. Сообщение по рации подтверждает, что беспилотник-камикадзе поразил ложную цель, оставив расчёты Д-20 в безопасности, пишет НТВ.
Фото: flickr.com/George Shuklin (Commons Attribution 1.0 Generic license)
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