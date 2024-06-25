Украинский тягач MAN HX81 с танком Т-64 на трейлере ошибся поворотом и привёз машину на позиции российских бойцов под Очеретино. Экипаж понял свою ошибку, но было слишком поздно.
"Поворот не туда. ВСУ привезли свой Т-64БМ на наши позиции под Очеретино. Наши знатно удивились. Технику сожгли. Один MAN убит, второй в плену", — сообщил канал "Воевода вещает".
Танковый MAN HX81 — это восьмиколёсный четырехосный тягач от Rheinmetall MAN Military для буксировки тяжёлых полуприцепов с Leopard 2A7. Он стоит на вооружении стран военно-политического блока НАТО и поставляется на Украину.
Советский танк Т-64 производился на Харьковском заводе машиностроения, широко используется армией ВСУ. Хотя Т-64 и не пригоден для поединков с современными танками, он применяется для поддержки пехоты и стрельбы с закрытых позиций.
Фото: commons.wikimedia.org/Esteban 1215 (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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