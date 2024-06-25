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Сенатор Джабаров: отношения РФ с ЕС не улучшатся при Кае Каллас
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 17:04

Сенатор Джабаров: отношения РФ с ЕС не улучшатся при Кае Каллас

Отношения между ЕС и Москвой вряд ли улучшатся при новой главе евродипломатии в лице премьера Эстонии Каи Каллас, считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. О перспективах взаимодействия России и Европой он высказался в беседе с "Лентой.ру". Ранее западная пресса сообщила, что Кая Каллас сменит Борреля на посту главы внешнеполитической службы Евросоюза.

"Боррель скомпрометировал себя окончательно. Два срока отбыл, ему пора уходить, но что касается Каллас, я не думал, что так сложно в Евросоюзе найти кандидатуру, достойную заняться международной дипломатией. Пока заявления Каллас вызвали сожаление, порой — улыбку, ведь она возомнила, что Эстония — мощное государство, способное победить Россию. Если она придёт с воинствующим взглядом на отношения ЕС с Россией, перспектив улучшения не будет. Посмотрим, вдруг чудо свершится, хотя маловероятно", — заявил Джабаров.

Авторы портала Euractiv ранее отмечали, что слишком жёсткая позиция в отношении Москвы может помешать Каллас занять пост главы евродипломатии. Издание подчеркнуло, что Каллас на месте Борреля может уделять слишком много внимания конфронтации с Кремлём.

Фото: flickr.com/FinnishGovernment (Commons Attribution 2.0 Generic license)

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