Отношения между ЕС и Москвой вряд ли улучшатся при новой главе евродипломатии в лице премьера Эстонии Каи Каллас, считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. О перспективах взаимодействия России и Европой он высказался в беседе с "Лентой.ру". Ранее западная пресса сообщила, что Кая Каллас сменит Борреля на посту главы внешнеполитической службы Евросоюза.
"Боррель скомпрометировал себя окончательно. Два срока отбыл, ему пора уходить, но что касается Каллас, я не думал, что так сложно в Евросоюзе найти кандидатуру, достойную заняться международной дипломатией. Пока заявления Каллас вызвали сожаление, порой — улыбку, ведь она возомнила, что Эстония — мощное государство, способное победить Россию. Если она придёт с воинствующим взглядом на отношения ЕС с Россией, перспектив улучшения не будет. Посмотрим, вдруг чудо свершится, хотя маловероятно", — заявил Джабаров.
Авторы портала Euractiv ранее отмечали, что слишком жёсткая позиция в отношении Москвы может помешать Каллас занять пост главы евродипломатии. Издание подчеркнуло, что Каллас на месте Борреля может уделять слишком много внимания конфронтации с Кремлём.
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