Депутат ГД Дмитрий Гусев обратился к губернаторам Севастополя и Краснодарского края с предложением закрыть пляжи и места скопления людей вблизи от стратегических и военных объектов, чтобы обеспечить безопасность граждан. Документ получен РИА Новости.

"Необходимо закрыть для массового посещения пляжи и места отдыха, парки и другие места скопления людей в близости от стратегических и военных объектов," — говорится в документе.

Гусев отметил, что такая мера приведёт к убыткам коммерческих структур в летний сезон, но позволит обеспечить безопасность людей в случае атак ВСУ на стратегические объекты военной и гражданской инфраструктуры.

Напомним, что 23 июня в 12:15 мск пляж Севастополя подвергся ракетному удару пятью американскими ATACMS с кассетными суббоеприпасами. Российская ПВО перехватила четыре из пяти снарядов, однако подрыв осколочной части в воздухе привёл к многочисленным жертвам. По последним данным, 153 человека ранены, 79 были госпитализированы, включая 27 детей. Погибли четверо, из них двое детей. В связи с трагедией 24 июня в Севастополе и в Крыму был объявлен днём траура.

Фото: commons.wikimedia.org/Nikater (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)