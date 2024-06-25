Офицер ВСУ Алексей Поддубный был уничтожен ВС РФ под Сватово в Луганской Республике, сообщают украинские СМИ. Поддубный родился в Волынской области в 1990-ом, окончил лицей в Пидгайцах и служил командиром взвода в 3 штурмовой бригаде ВСУ, созданной на базе запрещённого нацбата "Азов"*. Алексей Поддубный ликвидирован 19 июня, похоронили его на малой родине.

Украинские штурмовики пытались атаковать на данном направлении около недели назад, но были отброшены с большими потерями. Уничтоженный Поддубный был однофамильцем российского военкора Ивана Поддубного, а также тёзкой певца Алексея "Джанго" Поддубного, чья песня "Мы не уйдём" считается неофициальным гимном сопротивления Донбасса киевскому режиму.

На прошлой неделе стало известно о ликвидации националиста Игоря Приступы, участника АТО против населения Донбасса. Также в Харьковской области был уничтожен главарь украинских националистов Николай Коханивский. Его тело нашли в окопах под Волчанском. Кроме того, 29 мая стало известно о ликвидации капитана ВСУ Владимира Губанова, он был уничтожен под селом Нетайлово.

*Запрещённая в РФ террористическая организация.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)