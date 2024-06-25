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Военкор Коц: Торецк становится горячей точкой для ВСУ после Шумов
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 16:41

Военкор Коц: Торецк становится горячей точкой для ВСУ после Шумов

Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что Торецк станет новой точкой напряжения для ВСУ после того, как ВС РФ заняли посёлок Шумы. По его словам, украинская сторона спешно готовится к обороне.

"ВСУ готовят его к обороне, а власти ведут принудительную эвакуацию. Вероятно, перестановки в генералитете Украины — в частности, снятие с должности Юрия Содоля — связаны с тяжёлым положением ВСУ на Торецком направлении," — отметил Коц.

Коц подчеркнул, что Торецк всё ещё под контролем ВСУ. По словам главы ВГА региона Вадима Филашкина, с 22 по 24 июня город покинули 500 человек. Журналист уверен, что штурм Торецка будет непростой задачей из-за наличия крупных промышленных предприятий, включая Дзержинский фенольный завод.

Он выразил уверенность, что Киев будет использовать эти промзоны в качестве узлов обороны. Также Коц отметил, что Торецк является важным логистическим узлом ВСУ, расположенным на стратегическом перекрёстке, что открывает возможности для наступления на Нью-Йорк с севера и на северо-запад к Константиновке. Ранее "Рыбарь" сообщил, что ВС РФ взяли под контроль Шумы на Артёмовском направлении, а также отбили у ВСУ две искусственные высоты западнее посёлка.

Фото: сommons.wikimedia.org/National Police of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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