Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что Торецк станет новой точкой напряжения для ВСУ после того, как ВС РФ заняли посёлок Шумы. По его словам, украинская сторона спешно готовится к обороне.
"ВСУ готовят его к обороне, а власти ведут принудительную эвакуацию. Вероятно, перестановки в генералитете Украины — в частности, снятие с должности Юрия Содоля — связаны с тяжёлым положением ВСУ на Торецком направлении," — отметил Коц.
Коц подчеркнул, что Торецк всё ещё под контролем ВСУ. По словам главы ВГА региона Вадима Филашкина, с 22 по 24 июня город покинули 500 человек. Журналист уверен, что штурм Торецка будет непростой задачей из-за наличия крупных промышленных предприятий, включая Дзержинский фенольный завод.
Он выразил уверенность, что Киев будет использовать эти промзоны в качестве узлов обороны. Также Коц отметил, что Торецк является важным логистическим узлом ВСУ, расположенным на стратегическом перекрёстке, что открывает возможности для наступления на Нью-Йорк с севера и на северо-запад к Константиновке. Ранее "Рыбарь" сообщил, что ВС РФ взяли под контроль Шумы на Артёмовском направлении, а также отбили у ВСУ две искусственные высоты западнее посёлка.
Фото: сommons.wikimedia.org/National Police of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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