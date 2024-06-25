Момент удара ВСУ ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами по пляжу в Севастополе был зафиксирован на еще одном видеоролике и опубликован в Telegram-канале "КП Севастополь". В кадрах видны десятки следов от попадания суббоеприпасов в море, выпущенных из боевой части ракеты. Люди, отдыхавшие на пляже, бегут в укрытие, пытаясь спастись.
Известно, что 25 июня США выразили соболезнования в связи с обстрелом Севастополя. В этот же день полковник Генштаба Швейцарии Жак Бод заявил, что атака ВСУ по Севастополю вновь подтвердила ложь Вашингтона, который ранее публично запрещал использование вооружения Запада против гражданских объектов в России.
Напомним, 23 июня ВС Украины выпустили пять американских ракет MGM-140 ATACMS с кассетными частями в направлении берега Севастополя. Системы ПВО города смогли сбить четыре снаряда, однако пятый успел детонировать. Запись с камер видеонаблюдения на пляже Учкуевка запечатлела момент атаки. Время от пуска до прилёта ракет составило от полутора до трёх минут. Одно мгновение — и снаряды разорвались, люди в панике бегут подальше от моря. Укрыться за секунды просто нереально.
Фото: commons.wikimedia.org/Алексей Решетников (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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