Утро началось с интриги в соцсетях: был ли изгнан Global Hawk из воздушного пространства над Чёрным морем? Пока ни одного упоминания о ЧП с участием американских дронов над акваторией не обнаружено. Лишь Telegram-канал военлёта Fighterbomber намекает, что противоядия от возникшей "повышенной турбулентности" у БПЛА нет, и высотность Global Hawk не защищает.

Лётчик обещал поделиться подробностями инцидента, а NewsInfo.Ru побеседовал с Петром Колчиным, военным экспертом и экспертом Центра сопровождения политических процессов.

Может ли несовместимая с работой дронов-шпионов "турбулентность" стать постоянной?

"Я не уверен, что таким способом мы можем систематически противодействовать дронам НАТО в акватории Чёрного моря. Конечно, США и их союзники активно работают в этом регионе, пытаясь через разведданные помогать ВСУ информацией. Да, конечно, это определённые риски для России, которым наша страна пытается противостоять. Но я считаю, что только создание новых средств подавления, новых РЭБ сможет серьёзно изменить ситуацию в этой сфере. Поднимать истребители на каждый дрон будет слишком расточительно и неэффективно", — отметил Колчин.

Даже если способ с "турбулентностью" работает, эксперт не уверен, что он может серьёзно изменить ситуацию. Для противостояния этой угрозе нужна систематичность, которую могут обеспечить только конкретные специализированные средства.

Если объявить бесполётную зону над международными водами проблематично, почему бы не провести учения, закрыв район от американских разведчиков?

"Всё это упирается в вопросы морского права регулирования акватории Чёрного моря, которые, как я подозреваю, будет сложно довести до состояния, позволяющего нам проводить учения или объявлять эту зону бесполётной. Этот вопрос очень непростой. Думаю, в ближайшее время как-либо продвинуться в этом направлении мы не сможем. Единственно эффективным способом при таких раскладах может быть только создание новых средств радиолокационной борьбы или подавление, ослепление этих дронов", — заключил Пётр Колчин.

Фото: сommons.wikimedia.org/Staff Sgt. Kevin L. Bishop (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)