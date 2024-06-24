Повстанцы "Ансар Аллах" снова напали на гражданские суда в Красном море и Индийском океане, а также атаковали покинувший Красное море авианосец Dwight Eisenhower. С ростом интенсивности атак и расширением их географии хуситы пригрозили усилить напор в случае эскалации конфликта в Ливане. В ответ Запад обсуждает новую стратегию борьбы с хуситами, требующую куда больших ресурсов и наземной операции в Йемене.

Хуситы атаковали Transworld Navigator в Красном море и танкер Stolt Sequoia в Индийском океане под флагом Либерии. Военный представител Яхья Сариа сообщил, что Transworld Navigato повреждён беспилотным катером, а Stolt Sequoia разбили крылатой ракетой.

"Оба стали мишенями, поскольку компании-владельцы нарушили запрет на проход в порты Палестины", — заявил Яхья Сариа в эфире Al Masirah.

Этим нападениям предшествовали удары по четырём судам в порту Хайфа. Хуситы атаковали два цементовоза и два сухогруза совместно с "Исламским сопротивлением Ирака", с которыми объявили совместную борьбу 6 июня.

Лидер "Ансар Аллах" заявил, что с начала операций в 2023 году хуситы атаковали уже 153 судна, связанные с Израилем, Америкой и Британией. Только за неделю они провели 10 операций, используя 26 ракет, дронов и БПЛА-катеров против восьми судов. Танкер Tutor у Ходейды был потоплен 12 июня с использованием двух катеров. Хуситы впервые применили Tufan-1, способный нести боевую часть до 150 кг. В июне они атаковали атомный авианосец США Dwight Eisenhower трижды, вынудив его покинуть Красное море. Хотя Пентагон опровергает заявления о нанесённом ущербе.

Руководство хуситов предупреждает: при эскалации конфликта между Иерусалимом и "Хезболлой" атаки усилятся и в Средиземном море.

"У нас есть методы и возможности удивить врага", — заявил член политбюро "Ансар Аллах" РИА Новости.

Он также угрожал нападениями на корабли ВС США, заявив, что хуситы могут "потопить военные корабли". Запад обсуждает пересмотр стратегии борьбы, учитывая неэффективность текущих операций. Контр-адмирал Грипарис, командующий операцией ЕС Aspides, заявил, что ЕС нужно больше кораблей для противостояния в Красном море. В миссии ЕС задействованы четыре корабля. Адмирал ВМС США Ставридис предложил уничтожить военный потенциал хуситов. Он считает, что операция должна включать удары по командным центрам и по цепи поставок с Ираном. Ставридис не исключает удары по логистическим судам Ирана.

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