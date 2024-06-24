Бывший генпрокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко выразил озабоченность финансовыми потерями до полумиллиарда долларов, потраченными на защиту от БПЛА, которую разнесли ракеты ВС РФ. В интервью бывшему депутату Рады Бориславу Березе он поделился своими размышлениями по этому поводу.
"Вопрос — кто решил отправить на защиту подстанций 20 млрд гривен, это же полмиллиарда баксов?", — возмутился Луценко.
Он подчеркнул, что эти деньги были выделены исключительно для обеспечения защиты от беспилотников, но в конечном итоге объекты были атакованы ракетами, что привело к их полному разрушению.
"И всё в итоге уничтожено", — добавил он.
Луценко отметил, что подобное решение могло быть оправдано до начала СВО, когда не было ясности о том, прогремят ли ракетные удары ВС РФ. Однако после долгих месяцев боевых действий Украина оставалась уязвимой перед дронами.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские бойцы регулярно наносят точечные удары по военным целям на Украине, включая объекты энергетики, ОПК, объекты военного управления и связи. При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчёркивал, что армия бьёт по жилым домам и социальным учреждениям.
Фото: flickr.com/Влада Ярославська (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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