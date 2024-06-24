Координаты для ракетного удара по Севастополю ВС Украины получили от блока НАТО, считает первый зампред комитета ГД по обороне Виктор Бондарев. В беседе с NEWS.ru он объяснил, что ВСУ активно помогают спутниковая разведка Америки и данные, поступающие от дронов и самолётов.

"Одним из главных инструментов при атаках на Крымский полуостров и другие регионы РФ является спутниковая разведка США и информация от самолётов и БПЛА, которые круглые сутки кружат над нейтральными водами черноморского региона и других граничащих с Россией территорий. ВСУ, получая от них целеуказания и координаты для удара, производят атаки силами вооружений НАТО под руководством США", — заявил Бондарев.

Сенатор считает, что таким образом ВСУ готовят свою зону безопасности для применения F-16. Для этого, по его словам, они выявляют слабые места ПВО РФ. Бондарев предложил установить безопасные нейтральные зоны вдоль России вглубь Украины, чтобы минимизировать атаки ВСУ. Однако при ответных атаках Россия вынуждена учитывать гражданское население на территории боёв.

"Но ответ России однозначно будет! Поверьте, он ежедневно происходит, а градус его жесткости устанавливают Зеленский и (абсолютно чётко осознавая, что делают) НАТО и Пентагон. Жизни населения России и Украины для них ничего не стоят, и за это им придётся ответить", — резюмировал сенатор.

Ранее СМИ сообщили, что ВС Украины запускают ATACMS по Севастополю и Крыму со специальных установок на сухогрузах в порту Одессы. Однако МО России пока не подтверждало эту информацию.

Фото: flickr.com/Estonian Foreign Ministry (Commons Attribution 2.0 Generic license)