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Вице-спикер Словакии Блага: Запад проигрывает политическую войну Кремлю
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 21:50

Вице-спикер Словакии Блага: Запад проигрывает политическую войну Кремлю

Запад терпит поражение в моральной, военной и политической войне против Москвы, заявил вице-спикер Словакии Любош Блага в Telegram.

"Прямо скажем: Запад не побеждает в войне Россию. В военном отношении, моральном и политическом. Достаточно взять попкорн и наблюдать, как на Западе терпят поражение подстрекатели войны, как против них восстают народы, как неолиберализм катится на дно. Наконец-то", — написал Блага.

Политик подчеркнул, что Словакия на правильной стороне, поддерживая мир и социальную справедливость. По его мнению, западные либералы получают заслуженное за свою "ненависть к России".

"Запад в тяжёлом кризисе. ВСУ бомбят в Крыму женщин и детей оружием Запада. В специальной литературе это названо убийством", — отметил Блага.

Он также указал на падение рейтинга неолиберальных партий на Западе. В Париже партия Макрона перед парламентскими выборами занимает третье место в социальных опросах, а в Америке более вероятно, что Дональд Трамп одержит победу над Джо Байденом.

Фото: freepik.com/freepik (License: Free)

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