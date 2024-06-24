Запад терпит поражение в моральной, военной и политической войне против Москвы, заявил вице-спикер Словакии Любош Блага в Telegram.
"Прямо скажем: Запад не побеждает в войне Россию. В военном отношении, моральном и политическом. Достаточно взять попкорн и наблюдать, как на Западе терпят поражение подстрекатели войны, как против них восстают народы, как неолиберализм катится на дно. Наконец-то", — написал Блага.
Политик подчеркнул, что Словакия на правильной стороне, поддерживая мир и социальную справедливость. По его мнению, западные либералы получают заслуженное за свою "ненависть к России".
"Запад в тяжёлом кризисе. ВСУ бомбят в Крыму женщин и детей оружием Запада. В специальной литературе это названо убийством", — отметил Блага.
Он также указал на падение рейтинга неолиберальных партий на Западе. В Париже партия Макрона перед парламентскими выборами занимает третье место в социальных опросах, а в Америке более вероятно, что Дональд Трамп одержит победу над Джо Байденом.
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