Американская компания AM Genera передала киевскому режиму "самоходку" Hawkeye на шасси автомобиля Humvee. О передаче вооружения сообщил директор Майк Эванс в рамках мероприятия Fires Symposium.
"Недавно мы поставили ВСУ гаубичную установку Hawkeye калибра 105-мм. Мы отправили её в апреле и провели пару недель обучения. Эта САУ с пониженной отдачей в бою станет одной из первых. Сейчас её готовят к активным боям", — отметил Эванс.
Hawkeye предназначена для повышения мобильности и огневой мощи полевой артиллерии. Установка на базовой модели M1152A1 с колёсной формулой 4×4 обладает высокой транспортабельностью и возможностью переброски авиатранспортом. Особенностью САУ стала новая технология управления отдачей, позволяющая быстро менять позицию, что снижает уязвимость перед контрбатарейным огнём противника.
Ранее появилось видео, демонстрирующее применение российской 2С43 "Мальвы" на колёсном шасси. Эта установка использовалась для ударов по противнику в Харьковской области.
Фото: flickr.com/Ministry of Defense of Ukraine (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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