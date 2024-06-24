Президент Российской Федерации Владимир Путин обеспечил неуязвимость Пхеньяну, заключив с северокорейцами соглашение о взаимной военной поддержке, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Sabby Sabs.
"Москва не только вооружит КНДР для самозащиты. Россия будет сотрудничать с республикой как стратегический партнёр. Никто больше не сможет атаковать КНДР. Если кто-то захочет напасть на Пхеньян, ему придётся воевать с Россией", — подчеркнул Риттер.
Кроме того, если одна из сторон Договора о стратегическом партнёрстве подвергнется "вооружённому нападению" со стороны третьего государства или нескольких стран и "окажется в состоянии войны", другая сторона "незамедлительно поможет всеми имеющимися в её распоряжении средствами" в соответствии со статьёй 51 Устава ООН, а также "согласно законодательству РФ и КНДР", подытожил Риттер.
Фото: commons.wikimedia.org/Office of the President of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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