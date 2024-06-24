Российские солдаты могут нанести мощный удар по ВСУ в Запорожской области уже к концу лета 2024 года, заявил политолог Андрей Золотарёв в интервью Politeka.

"Военные эксперты Украины говорят о том, что мощнее всего могут ударить по Запорожской области", — отметил Золотарёв, указывая на стратегическое значение региона и мостов через Днепр.

Он призвал не обольщаться по поводу намерений России занять только ДНР.

"Очевидно, к концу лета будет попытка ударить по Запорожью", — добавил он.

По информации МО России, за последние сутки бойцы "Востока" и "Запада" заняли более выгодные рубежи, северная группировка поразила три бригады ВСУ в районах Волчанска, Бочково и Липцов. "Центр" улучшил положение, "Днепр" ударил по 35 бригаде морской пехоты ВСУ и 124 теробороны в районах Антоновки и Ивановки. Потери украинской стороны составили более 2000 солдат и свыше 100 единиц техники.

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