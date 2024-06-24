Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил о планах по принудительной эвакуации жителей Торецка, контролируемого ВСУ. Это решение обусловлено приближением российских солдат к городу, пишет украинский РБК.

"Сейчас продолжится эвакуация принудительным способом из Торецка, противник очень близко к городу", — подчеркнул Филашкин.

Он также отметил, что многие жители Торецка активно покидают город. За последние два дня дома оставили 500 человек из 6 000 жителей. Глава Донецкой ОВА добавил, что аналогичные меры принудительной эвакуации применяются и в других населённых пунктах у передовой.

Ранее на Украине признали прорыв ВС РФ у Торецка. Депутат Рады Марьяна Безуглая сообщила, что ВСУ потеряли позиции, которые удерживали с 2014 года. Командующий Объединёнными силами киевского режима Юрий Содоль был уволен с поста Зеленским в связи со сложившейся ситуацией. Депутат обвинила его в распитии алкогольных напитков в столь непростом для ВСУ положении.

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