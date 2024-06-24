Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что военная помощь, оказываемая ВС Украины, не означает вовлечённости стран военно-политического блока НАТО в конфликт с Россией. Этот комментарий прозвучал в связи с терактом, совершённым боевиками ВСУ, ударившим американскими дальнобойными ракетами ATACMS по Севастополю.
"Поддержка не сделала Альянс участником конфликта, она гарантирует, что Украина сможет реализовать своё право на самозащиту", — заявил глава военного блока.
Вчера, 23 июня, российские средства ПВО сбили пять ракет ATACMS, снаряжённых кассетными частями, над побережьем Севастополя. Однако одна из них взорвалась над городом, и её осколки упали на пляж с отдыхающими. Киев ударил по России в день праздника Святой Троицы.
В 2014 году в Вербное воскресенье в Киеве объявили АТО, которое и привело к текущему кровопролитию. В Пасхальную ночь, 20 апреля, боевики "Правого сектора"* убили мирных жителей. На Троицу в 2014 году от обстрела погибла шестилетняя Полина Сладкая, напомнил военкор Руденко.
*Террористическая организация запрещена в РФ.
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