Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО должны договориться об увеличении военной помощи ВСУ на саммите в Вашингтоне в июле.
"Нашей задачей станет оказание ещё большей поддержки Киеву. С начала конфликта союзники оказывали беспрецедентную поддержку, но просчёты и задержки в поставках привели к последствиям на передовой. Мы должны дать Киеву предсказуемость в самозащите", — сказал Столтенберг на конференции с Эммануэлем Макроном в Париже.
Столтенберг выразил надежду, что члены военно-политического блока на саммите в Штатах согласуют лидирующую роль НАТО в координации поддержки Украины и подготовке боевиков ВСУ, а также долгосрочное финансирование. Он подчеркнул, что, "помогая Украине, НАТО не участвует в конфликте".
Россия же считает, что поставки вооружений ВСУ мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны Альянса в боевые действия, что является "игрой с огнём". Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружением для Киева являются законной целью для ВС России. В Кремле отмечали, что накачивание противника оружием со стороны Запада будет иметь негативные последствия.
Фото: commons.wikimedia.org/Eirik (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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