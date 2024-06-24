Введенные ЕС санкции против "Уральских авиалиний" и "Волга-Днепр" могут существенно осложнить проведение расчётов в евро и выполнение контрактов. Об этом заявили юристы, опрошенные РБК.

Представитель "Волга-Днепр" сообщил: "Авиакомпания проводит оценку всех рисков, чтобы минимизировать последствия для операционной деятельности". Юрист NSP Глеб Бойко отметил: "Полагаем, что новые санкции ЕС могут оказать влияние на проведение расчётов с участием авиакомпаний. Платежи в евро запрещены, поскольку банкам-корреспондентам ЕС нельзя их обрабатывать, хотя эти компании могли сталкиваться с подобными проблемами и раньше".

Он пояснил, что санкции Лондона уже создавали сложности с платежами из-за риска взаимодействия с подсанкционными лицами.

Бойко также добавил: "В остальном вряд ли что-то поменяется, вряд ли они работают напрямую с европейскими поставщиками, поставки уже были запрещены значительным числом секторальных ограничений, установленных ЕС, США и Великобританией".

Екатерина Орлова, руководитель Grace Consulting, подчеркнула, что включение в санкционный список может негативно отразиться на "Уральских авиалиниях", несмотря на отсутствие полётов в Европу.

"Авиакомпания наверняка имеет контракты на обслуживание воздушных судов, либо поставку запчастей и товаров с контрагентами, которые вынуждены соблюдать санкции ЕС", — отметила Орлова.

Она также указала на ужесточение обхода санкций: если материнская компания у фирмы из третьей страны зарегистрирована в ЕС, то она должна будет препятствовать участию "дочек" в обходе санкций.

Российские власти считают санкции незаконными. В ответ Москва расширила список представителей Евросоюза, которым запрещён въезд в РФ.

Фото: flickr.com/Anna Zvereva from Tallinn, Estonia (Commons Attribution 2.0 Generic license)