Введенные ЕС санкции против "Уральских авиалиний" и "Волга-Днепр" могут существенно осложнить проведение расчётов в евро и выполнение контрактов. Об этом заявили юристы, опрошенные РБК.
Представитель "Волга-Днепр" сообщил: "Авиакомпания проводит оценку всех рисков, чтобы минимизировать последствия для операционной деятельности".
Юрист NSP Глеб Бойко отметил: "Полагаем, что новые санкции ЕС могут оказать влияние на проведение расчётов с участием авиакомпаний. Платежи в евро запрещены, поскольку банкам-корреспондентам ЕС нельзя их обрабатывать, хотя эти компании могли сталкиваться с подобными проблемами и раньше".
Он пояснил, что санкции Лондона уже создавали сложности с платежами из-за риска взаимодействия с подсанкционными лицами.
Бойко также добавил: "В остальном вряд ли что-то поменяется, вряд ли они работают напрямую с европейскими поставщиками, поставки уже были запрещены значительным числом секторальных ограничений, установленных ЕС, США и Великобританией".
Екатерина Орлова, руководитель Grace Consulting, подчеркнула, что включение в санкционный список может негативно отразиться на "Уральских авиалиниях", несмотря на отсутствие полётов в Европу.
"Авиакомпания наверняка имеет контракты на обслуживание воздушных судов, либо поставку запчастей и товаров с контрагентами, которые вынуждены соблюдать санкции ЕС", — отметила Орлова.
Она также указала на ужесточение обхода санкций: если материнская компания у фирмы из третьей страны зарегистрирована в ЕС, то она должна будет препятствовать участию "дочек" в обходе санкций.
Российские власти считают санкции незаконными. В ответ Москва расширила список представителей Евросоюза, которым запрещён въезд в РФ.
Фото: flickr.com/Anna Zvereva from Tallinn, Estonia (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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