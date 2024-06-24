Служба СБУ объявила о возбуждении уголовного дела против Байбетара Вайханова, руководителя Российского университета спецназа в Чеченской Республике. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако они не приводили к каким-либо конкретным последствиям.
"Служба безопасности Украины собрала доказательства на высокопоставленного чиновника РФ, который причастен к СВО. Речь идёт о главе чеченского университета спецназа имени Путина Вайханове", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
СБ Украины утверждает, что с февраля 2022-го в этом учебном заведении прошли обучение более 40 000 российских военных, которые принимают участие в боевых действиях против армии ВСУ. На основании собранных улик следователи СБУ заочно предъявили Вайханову обвинение по двум статьям УК Украины.
Фото: commons.wikimedia.org/SpetsnazAlpha (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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