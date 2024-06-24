Майор ВС Украины Иван Скуратовский заявил, что киевский режим не в состоянии остановить ВС РФ и ему грозит поражение в конфликте.

Его слова приводит Times: "Нам говорят по ТВ, что всё под контролем, хотя я осознаю, ничто не под контролем. Мы не можем остановить Россию, это невозможно".

Скуратовский подчеркнул, что у ВС РФ значительное преимущество в различных аспектах.

И добавил: "Если мир продолжит следовать тому же пути, думаю, мы понесём поражение. У нас заканчиваются люди".

С 24 февраля 2022-го на Украине действует военное положение, и Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд мужчин от 18 до 60 лет из страны на период действия военного положения запрещён. В октябре Time, ссылаясь на помощника Зеленского, сообщил, что ряды ВСУ значительно поредели, и военкомы вынуждены призывать людей, чей средний возраст составил 43 года.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)