Россия и РБ выступили с совместным заявлением, выразив готовность к урегулированию украинского кризиса при условии учёта своих интересов. Главы МИД Белоруссии и РФ осудили действия Запада, направленные на эскалацию в Европе, и подчеркнули, что поставляемое ВСУ оружие используется для атак на россиян.
"Мы осуждаем действия Запада, направленные на эскалацию военно-политической ситуации в ЕС. Мы готовы к дипломатическому урегулированию конфликта на условиях полного учёта интересов Республики Беларусь и России. Оружие, поставляемое ВСУ ЕС и НАТО, используется Киевом для уничтожения населения и разрушения гражданской инфраструктуры, совершения терактов в России," — говорится в заявлении.
Президент Путин ранее заявил, что представители НАТО должны осознавать, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить ВСУ бить по "легитимным целям" вглубь РФ с помощью переданных ракетных комплексов. Пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ Москвы на новые удары по российской территории, отметил, что решение известно главе государства и военным, принимающим соответствующие контрмеры.
Фото: commons.wikimedia.org/Maksimermolaev54 (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Machenike выпустила клавиатуру с двумя экранами по цене в 249 долларов
Machenike выпустила механическую клавиатуру KT84 с двумя экранами. Клавиатура обладает широкими настройками RGB-подсветки, 84 клавишами с прозрачными кейкапами и переключателями Gateron North Pole 2.0 Yellow или White, которые можно заменить без пайки.
Delfi: Четверть населения Литвы ждёт Третьей мировой войны
Каждый четвёртый опрошенный гражданин Литвы верит в скорое начало Третьей мировой войны. Эти результаты были опубликованы в исследовании Центра преодоления кризисов, проведённого в сотрудничестве с Hubel и Norstat, и обнародованы порталом Delfi.
"Отчеты Авто.ру": март и декабрь являются самыми загруженными в МРЭО ГИБДД
Март и декабрь являются наиболее загруженными месяцами в МРЭО ГИБДД по количеству постановок автомобилей на учет.
Врач Малышева: семечки полезны для мозга и памяти
Врач Елена Малышева заявила о пользе употребления семечек подсолнечника для улучшения функционирования головного мозга.