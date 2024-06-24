Россия и РБ выступили с совместным заявлением, выразив готовность к урегулированию украинского кризиса при условии учёта своих интересов. Главы МИД Белоруссии и РФ осудили действия Запада, направленные на эскалацию в Европе, и подчеркнули, что поставляемое ВСУ оружие используется для атак на россиян.

"Мы осуждаем действия Запада, направленные на эскалацию военно-политической ситуации в ЕС. Мы готовы к дипломатическому урегулированию конфликта на условиях полного учёта интересов Республики Беларусь и России. Оружие, поставляемое ВСУ ЕС и НАТО, используется Киевом для уничтожения населения и разрушения гражданской инфраструктуры, совершения терактов в России," — говорится в заявлении.

Президент Путин ранее заявил, что представители НАТО должны осознавать, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить ВСУ бить по "легитимным целям" вглубь РФ с помощью переданных ракетных комплексов. Пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ Москвы на новые удары по российской территории, отметил, что решение известно главе государства и военным, принимающим соответствующие контрмеры.

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