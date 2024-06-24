Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано прокомментировал запрос ТАСС об атаке на Севастополь американскими боеприпасами ATACMS, в результате которой погибли четверо и более 150 человек получили ранения.

В заявлении агентства говорится, что власти Европы ознакомились с официальными заявлениями служб России об инциденте, однако считают их информацию "недостойной доверия". Полный текст ответа ТАСС не приводит.

Петер Стано отметил: "Заявления властей РФ о действиях Киева и их последствиях имеют достоверность, близкую к нулевой".

Известно, что вчера, 23 июня, Севастополь был атакован пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. ПВО России перехватила четыре снаряда, однако пятый сдетонировал над севастопольским пляжем. Минобороны утверждает, что ракетами ATACMS управляют специалисты Штатов, используя данные спутниковой разведки США. МИД заявил, что за атаку несут равную ответственность с Киевом Соединённые Штаты. Журналисты ТАСС отправили аналогичный запрос в НАТО, но пока не получили ответа.

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