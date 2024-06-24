Британский аналитик Александр Меркурис выразил беспокойство по поводу использования новых ФАБ-3000, которые, по его словам, вызвали ужас среди боевиков ВСУ в Харьковской области.
Он поделился мнением на YouTube, отметив: "Украинцы в ужасе от новых авиабомб ФАБ-3000, которые были опробованы в районе Липцов".
Меркурис также подчеркнул, что улучшение ТТХ фугасных авиабомб ВКС РФ позволит наносить удары с большей точностью. Ссылаясь на видео, распространённое в интернете, журналист немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке заявил о первом применении ФАБ-3000 в пятницу. Он подчеркнул, что каждая из таких бомб содержит 1,2 тонны взрывчатки и обладает колоссальным радиусом поражения, нанося грандиозный урон.
В марте МО России сообщило о запуске массового производства трёхтонных ФАБ-3000. Военный эксперт Алексей Леонков рассказал РИА Новости, что они могут использоваться для атаки на особо укреплённые районы противника, а новейшие технологии делают их фактически высокоточным оружием.
Российские ВКС активно применяют авиабомбы, оборудованные модулями УМПК в зоне СВО. Это даёт боевым самолётам возможность бить по укрепрайонам ВСУ, минуя огонь ЗРК противника.
Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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