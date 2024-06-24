Каждый четвёртый опрошенный гражданин Литвы верит в скорое начало Третьей мировой войны. Эти результаты были опубликованы в исследовании Центра преодоления кризисов, проведённого в сотрудничестве с Hubel и Norstat, и обнародованы порталом Delfi.

Одна из цитат из исследования звучит следующим образом: "Наибольший пессимизм при оценке вероятности развязывания мировой войны выразили литовцы от 55 до 64 лет".

В то же время молодёжь в возрасте от 16 до 34 лет, люди среднего возраста 45-55 лет, жители столицы и люди с образованием ниже профессионального считают риск глобального вооружённого конфликта крайне маловероятным.

Ранее лидер Латвии Эдгар Ринкевич отмечал: "Четверть русскоговорящих жителей Латвии открыто поддерживает Москву", подчёркивая, что большинство из них не желает обсуждать тему поддержки ВСУ.

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