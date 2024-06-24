Помощник госсекретаря Америки по делам ЕС Джеймс О'Брайен заявил, что Киеву нужно продемонстрировать РФ свою способность вести бои столь же долго как может Кремль.

"Украине необходимо продемонстрировать РФ, что она способна продолжать эту битву столько, сколько Москва решает продолжать конфликт", — сказал О'Брайен на брифинге для иностранных журналистов.

Для достижения этой цели киевскому режиму необходимо удерживать оборону на поле битвы на востоке страны. Однако, несмотря на эти заявления, многие аналитики Штатов и политические деятели отмечают серьёзные проблемы с нехваткой личного состава в ВС Украины. Всеобщая мобилизация была объявлена в 2022 году и с тех пор неоднократно продлевалась. Кроме того, нехватка кадров наблюдается практически во всех отраслях экономики Украины, что усугубляет ситуацию.

По мнению О'Брайена, продемонстрировать способность к длительным боестолкновениям критически важно для ВСУ в текущем конфликте с Россией.

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