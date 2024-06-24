Россия заставляет ВСУ растягивать войска по всей линии соприкосновения, чтобы найти слабое место и нанести главный удар, заявил депутат Рады Роман Костенко на "Радио НВ".
"Они пробуют растягивать войска ВСУ, чтобы посмотреть, где слабее, и затем ударить. Никто не знает, куда придётся их основной удар", — сказал Костенко.
По его словам, Москва начала применять такую тактику, осознавая слабый мобилизационный потенциал киевского режима и дефицит резервов, что не позволяет ВСУ обеспечивать оборону на всех участках передовой.
По информации российского МО, за минувшие сутки группировки "Восток" и "Запад" заняли более выгодные рубежи, "Юг" улучшил положение по переднему краю, а "Север" нанёс поражение трём бригадам противника в районах Волчанска, Липцов и Бочково, отразив контратаку.
Группа "Центр" улучшила тактическое положение, а "Днепр" нанёс поражение 35 бригаде морпехов ВСУ и 124 бригаде ТрО в районах Антоновки и Ивановки на Херсонщине. Потери противника составили более 2 000 солдат убитыми и ранеными, а также свыше 100 единиц военной техники.
Фото: сommons.wikimedia.org/Sgt. Alex Skripnichuk (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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