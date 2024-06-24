МО РФ сообщило, что за день ВСУ потеряли до 2005 солдат, а также 10 танков и бронемашин. МИД страны выразил уверенность в причастности Америки к удару по пляжу Севастополя, подчеркнув, что Вашингтон и его союзники создали неонацистский режим.
По данным министерства, полётные задания были введены специалистами из Штатов при использовании спутниковой разведки, а вблизи Крыма дежурил американский БПЛА-разведчик Global Hawk.
МИД подчеркнул, что ответ на это преступление обязательно последует. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов также заявил о причастности Вашингтона к обстрелу Севастополя ракетами ATACMS, что, по его словам, демонстрирует поддержку международного терроризма со стороны администрации Байдена. Антонов уверен, что террористы получат "жёсткий ответ на передовой и не только".
Преднамеренный удар по Севастополю был совершён вчера, 23 июня в 12:15 мск пятью американскими боеприпасами ATACMS, оснащёнными "кассетами". Российская ПВО перехватила четыре западные ракеты, однако подрыв пятой привёл к многочисленным ранениям и нескольким смертям жителей Севастополя.
Фото: commons.wikimedia.org/Russian Ministry of Defence (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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