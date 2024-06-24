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Фортификации ВСУ на Запорожье рушатся из-за некачественного строительства
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 17:48

Фортификации ВСУ на Запорожье рушатся из-за некачественного строительства

Укрепления боевиков Вооружённых сил Украины в подконтрольной Киеву части Запорожья начали рушиться по причине некачественного строительства, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на фото украинского информационного агентства.

Солдаты ВСУ пожаловались на состояние укреплений, построенных менее месяца назад, которые уже начали разрушаться и затапливаться.

"Работы сделаны некачественно, что привело к разрушению фортификаций ещё до начала их эксплуатации", — отметили журналисты.

Грубые ошибки строителей в возведении сооружений обороны противника привели к затоплению участков траншей длиной до 700 метров. Ранее депутат Рады Михаил Цымбалюк также выражал замечания по поводу строительства укреплений на границе с Белоруссией.

Фото: сommons.wikimedia.org/Sgt. Alex Skripnichuk (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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