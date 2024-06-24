Вашингтон считает, что Поднебесная является единственной страной, обладающей возможностями изменить мировой порядок. Об этом заявил первый замгоссекретаря администрации Байдена Курт Кэмпбелл, выступая в Совбезе.
"Оценка администрации Байдена о том, что КНР является единственной страной, готовой изменить миропорядок и обладающей всё большей экономической, военной, дипломатической и технологической мощью для этого, что поддерживается многими", — сказал он.
Кэмпбелл ранее также подчёркивал необходимость признания Штатами Пекина как крупного игрока на международной арене и важность конструктивной дипломатии в отношении КНР. Эти заявления отражают растущее понимание в Белом доме значимости Китая и его потенциала на глобальном театре политических действий.
Фото: commons.wikimedia.org/Frank Schulenburg (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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