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Исламовед Ярлыкапов: почерк террористов в Дагестане напомнил ИГИЛ*
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 17:32

Исламовед Ярлыкапов: почерк террористов в Дагестане напомнил ИГИЛ*

Действия террористов, совершивших нападения в Дагестане, напоминают почерк запрещённой в России террористической организации ИГИЛ*, однако здесь прослеживаются определённые странности. Об этом исламовед и сотрудник Центра проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов рассказал "Ленте.ру".

Ярлыкапов отметил, что террористы, атаковавшие Дагестан, не использовали символику, характерную для ИГИЛ*.

"Очень напоминает то, как проводят теракты представители ИГ*. Однако остаётся много вопросов, поскольку не было заметно мишуры, связанной с данной организацией: чёрных повязок с надписями и прочего. Возможно, они от этого отказались".

На данный момент никто не взял на себя ответственность за произошедшие атаки, и Ярлыкапов подчёркивает, что необходимо подождать и посмотреть, что произойдёт дальше. Вечером 23 июня боевики напали на два православных храма, а также атаковали синагогу в Дербенте. Одновременно в Махачкале террористы обстреляли пост ДПС. По факту трагедии возбуждены уголовные дела по трём статьям УК — 205 "Теракт", 222 "Незаконный оборот оружия" и 226 "Хищение огнестрельного оружия".

*Запрещённая в РФ террористическая организация.

Фото: сommons.wikimedia.org/Mirwais Bezhan (VOA) (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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