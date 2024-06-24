Действия террористов, совершивших нападения в Дагестане, напоминают почерк запрещённой в России террористической организации ИГИЛ*, однако здесь прослеживаются определённые странности. Об этом исламовед и сотрудник Центра проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов рассказал "Ленте.ру".

Ярлыкапов отметил, что террористы, атаковавшие Дагестан, не использовали символику, характерную для ИГИЛ*.

"Очень напоминает то, как проводят теракты представители ИГ*. Однако остаётся много вопросов, поскольку не было заметно мишуры, связанной с данной организацией: чёрных повязок с надписями и прочего. Возможно, они от этого отказались".

На данный момент никто не взял на себя ответственность за произошедшие атаки, и Ярлыкапов подчёркивает, что необходимо подождать и посмотреть, что произойдёт дальше. Вечером 23 июня боевики напали на два православных храма, а также атаковали синагогу в Дербенте. Одновременно в Махачкале террористы обстреляли пост ДПС. По факту трагедии возбуждены уголовные дела по трём статьям УК — 205 "Теракт", 222 "Незаконный оборот оружия" и 226 "Хищение огнестрельного оружия".

*Запрещённая в РФ террористическая организация.

Фото: сommons.wikimedia.org/Mirwais Bezhan (VOA) (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)