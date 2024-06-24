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Депутат ГД Чепа обвинил Киев в шантаже после речи Подоляка о Крыме
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 17:20

Депутат ГД Чепа обвинил Киев в шантаже после речи Подоляка о Крыме

Депутат ГД Алексей Чепа обвинил киевский режим в шантаже после заявлений советника Зеленского Михаила Подоляка о Крыме. Подоляк заявил, что на Крымском полуострове не должно быть мирной жизни, поскольку он является военным объектом.

"В Крыму не может быть пляжей, зон туристических и других признаков мирной жизни. Крым — большой склад и военный лагерь с сотнями прямых целей", — написал Подоляк.

Чепа в разговоре с "Лентой.ру" подчеркнул, что эти угрозы не останутся без ответа, и отметил, что к ответственности будут привлечены все виновные в атаках на Крым.

"Это шантаж власти и населения. Очевидно, США понимают, что условия переговоров для них слабые, и запланированных результатов они не достигли. Поэтому пытаются изменить ситуацию: запугать население и руководство страны. Так же как и санкции изначально были призваны создать противостояние социума и руководства, а получилось наоборот", — сказал Чепа.

По словам депутата, РФ будет противостоять всем угрозам и выявит причастных к ударам по Севастополю и гибели мирных жителей.

"Будут названы виновники. Запускавшие дроны с территорий НАТО, направлявшие ракеты. Мы понимаем, чьи спутники управляют этими действиями, и призовём к ответу", — подчеркнул Чепа.

Фото: commons.wikimedia.org/duma.gov.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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