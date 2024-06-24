Депутат ГД Алексей Чепа обвинил киевский режим в шантаже после заявлений советника Зеленского Михаила Подоляка о Крыме. Подоляк заявил, что на Крымском полуострове не должно быть мирной жизни, поскольку он является военным объектом.
"В Крыму не может быть пляжей, зон туристических и других признаков мирной жизни. Крым — большой склад и военный лагерь с сотнями прямых целей", — написал Подоляк.
Чепа в разговоре с "Лентой.ру" подчеркнул, что эти угрозы не останутся без ответа, и отметил, что к ответственности будут привлечены все виновные в атаках на Крым.
"Это шантаж власти и населения. Очевидно, США понимают, что условия переговоров для них слабые, и запланированных результатов они не достигли. Поэтому пытаются изменить ситуацию: запугать население и руководство страны. Так же как и санкции изначально были призваны создать противостояние социума и руководства, а получилось наоборот", — сказал Чепа.
По словам депутата, РФ будет противостоять всем угрозам и выявит причастных к ударам по Севастополю и гибели мирных жителей.
"Будут названы виновники. Запускавшие дроны с территорий НАТО, направлявшие ракеты. Мы понимаем, чьи спутники управляют этими действиями, и призовём к ответу", — подчеркнул Чепа.
Фото: commons.wikimedia.org/duma.gov.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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