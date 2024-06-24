Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов заявил, что США понесут ответственность за поставки оружия боевикам ВСУ. Это заявление последовало после преднамеренного ракетного удара по Севастополю вчера, 23 июня, теракт осуществлён пятью американскими ракетами ATACMS, оснащёнными кассетными частями.

Российская ПВО перехватила четыре ракеты, однако взрыв пятой в воздухе привёл к многочисленным жертвам среди гражданского населения. По последним данным, 151 человек ранен и травмирован, 82 госпитализированы, включая 27 детей, шестеро из них в тяжёлом состоянии. Погибли четверо, включая двоих детей. В понедельник, 24 июня, в Севастополе и в Крыму был объявлен День траура.

Картаполов подчеркнул, что США понесут ответственность за поставки оружия киевскому режиму, который он назвал преступным. В то же время власти Крыма не видят необходимости ограничивать поток в детские лагеря после удара ВСУ по Севастополю, заявил Владимир Константинов в эфире "России-24". Пляжи остаются открытыми, путёвки раскуплены.

Фото: commons.wikimedia.org/Министерство обороны Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)