Украина целиком сосредоточена на присоединении к ЕС и проявляет к данному вопросу больше рвение. Об этом агентству AP рассказала вице-премьер по европейской интеграции Ольга Стефанишина.
"Украина помешана на присоединении к ЕС и одержима этим", — цитирует агентство слова Стефанишиной.
По данным "Ассошиэйтед Пресс", более 1000 украинцев активно участвуют в процессе слияния с Евросоюзом, который продолжается без летних перерывов. Вице-премьер отметила, что это направление является ключевым приоритетом для Зеленского. Решение ЕС о дате первого раунда переговоров по вступлению Молдавии и Украины в ЕС принято 14 июня на уровне постпредов при Евросоюзе.
Еврокомиссия (ЕК) ещё в начале ноября 2023-го рекомендовала запустить переговоры о вступлении двух стран, представив ряд требований по отношению к Киеву и Кишинёву. ЕК неоднократно подчёркивала, что обе страны практически выполнили все необходимые условия для начала переговоров.
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