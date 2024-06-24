ВСУ столкнулись с серьёзной проблемой — дефицитом пилотов, способных управлять бортами F-16, которые им поставляют западные союзники, пишет t-online. Хотя Киеву было обещано 60 самолётов, на данный момент подготовлено всего 15-20 лётчиков, что значительно меньше необходимого числа.
Издание указывает, что ответственность за ситуацию лежит на Вашингтоне, поскольку американские инструкторы не смогли точно оценить число пилотов, которых они способны подготовить. В итоге учебные центры Штатов оказались перегружены и не в состоянии принять больше украинских военлётов.
Кроме того, Румыния и Дания также объявили о своей неспособности принять новую партию солдат ВСУ. Дания, переходящая на истребители F-35, закрывает программу обучения пилотированию F-16.
Ранее глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов заявил, что борты F-16 и аэродромы базирования станут законной целью для Вооружённых сил России, если самолёты примут участие в боевых вылетах. Сергей Лавров подчеркнул, что Москва рассматривает поставку F-16 как преднамеренный сигнал Альянса в ядерной сфере, однако это не изменит ситуацию на ЛБС, поскольку самолёты будут ликвидировать, как и другие виды вооружений.
Фото: сommons.wikimedia.org/SMSGT JOHN P. ROHRER, USAF (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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