Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что из-за ударов ВСУ по Севастополю ВС РФ могут пойти в наступление на Харьков. В блоге на YouTube он отметил, что если Киев начнёт использовать ATACMS с Харьковского направления по России, это приведёт к значительной эскалации конфликта.

"Это вынудит русских продвинуться дальше, чем они планировали, направить больше войск в район, после отражения ударов ВСУ перейти в наступление и взять Харьков", — пояснил Меркурис.

Аналитик также указал, что размещение РСЗО HIMARS близко к границе с РФ для ударов ракетами ATACMS крайне рискованный шаг для киевского режима.

"Даже если Киев вздумает бить вглубь России ракетами ATACMS, ему придётся выдвинуть РСЗО HIMARS близко к границе, где технику уничтожат", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, это не принесёт Украине военного преимущества, а лишь усилит напряжённость и эскалацию на поле боя и в отношениях между Вашингтоном и Кремлём. Эскалация привела к вызову посла США Линн Трейси в МИД России из-за обстрела Севастополя ВСУ с использованием американских ракет. В МИД отметили, что участие Вашингтона вне сомнений.

"Штаты ведут гибридную войну против РФ, фактически став стороной конфликта", — заявили в МИД.

Американские специалисты осуществляют целенаведение и ввод полётных заданий при использовании поставляемого ВСУ оружия, что возлагает на Америку равную с Украиной ответственность за жертвы.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)