Президент Российской Федерации Владимир Путин обновил положение о службе ФСБ, наделив ведомство новыми полномочиями. Теперь сотрудники ФСБ смогут участвовать в отборе призывников для комплектования органов безопасности.

В новом подпункте положения сказано: "В целях комплектования органов безопасности ФСБ участвует в отборе граждан России, подлежащих призыву на военную службу".

Кроме того, в документ были внесены и другие изменения, касающиеся деятельности сотрудников ФСБ. В декабре 2023-го глава государства подписал закон, который разрешил прохождение службы по призыву в органах ФСБ, ранее доступное только по контракту. Эти изменения подчёркивают меры по усилению кадрового состава службы безопасности за счёт расширения полномочий для комплектования.

Фото: commons.wikimedia.org/RIAN archive 835340 Antiterrorist operation in Makhachkala (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)