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Илон Маск: войны будущего будут вестись против БПЛА
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 16:34

Илон Маск: войны будущего будут вестись против БПЛА

Американский предприниматель Илон Маск высказался в соцсети Х о том, как будут вестись войны будущего.

"Это войны дронов", — написал он, подчёркивая ключевую роль беспилотных аппаратов (БПЛА) в конфликтах грядущих лет.

Маск сделал это заявление в ответ на пост другого пользователя сети Х, который отметил массовое использование дешёвых дронов ВС РФ и ВСУ. В своём сообщении пользователь подчеркнул, что этот момент является столь же значительным, как переход от конной кавалерии к тяжёлой технике танкам и авиации во времена Первой мировой.

"Мир переживает новейшую стадию военных действий", — говорится в посте.

Ранее первый замдиректора — руководитель Погранслужбы ФСБ РФ генерал Владимир Кулишов сообщил, что российские пограничники в 2023-ем сбили свыше 1 300 украинских дронов, нарушивших государственную границу. Более половины этих аппаратов были нейтрализованы с использованием технических средств РЭБ.

Фото: flickr.com/Steve Jurvetson (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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